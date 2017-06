Vendredi à Bruxelles, Pékin sera aux côtés de l’Union européenne pour « confirmer leurs engagements envers l’accord historique » en dépit des atermoiements américains.

L’Union européenne (UE) et la Chine, réunies en sommet jeudi 1er et vendredi 2 juin à Bruxelles, se tiennent prêtes à défendre l’accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique, au moment même où Donald Trump fait durer le suspense sur un éventuel retrait américain.

Le Canada espère, de son côté, que les Etats-Unis ne se retireront pas de l’accord international. Il restera engagé dans celui-ci, peu importe la décision de son voisin américain, a dit mercredi la ministre de l’environnement, Catherine McKenna. « J’ai eu de nombreuses discussions avec mon homologue américain et insisté sur le fait que 90 % de l’accord reste à négocier et qu’il vaut mieux rester à la table des discussions pour pouvoir le faire », a déclaré la ministre lors d’une conférence de presse.

Sous l’ère Obama, Washington et Pékin s’étaient, quant à eux, affichés côte à côte, piliers majeurs de la signature de l’accord en décembre 2015, dans lequel 196 pays sous l’égide de l’ONU se sont engagés à limiter le réchauffement des températures et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Vendredi à Bruxelles, la Chine sera aux côtés de l’UE pour une déclaration commune face aux atermoiements américains, afin de « confirmer leurs engagements envers l’accord historique » de Paris et « accélérer leur coopération pour améliorer sa mise en œuvre », selon un projet de déclaration que l’Agence France-Presse a pu consulter.

Annonce « dans les prochains jours »

L’UE et la Chine « sont déterminées à avancer sur des politiques et mesures » nécessaires pour l’application « concrète » des engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, souligne ce document. Plusieurs médias américains ont annoncé mercredi la décision de Donald Trump de se retirer de l’accord de Paris, mais dans un tweet, mercredi, ce dernier s’est contenté de promettre une déclaration « dans les prochains jours ».

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mai 2017