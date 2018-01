Farba SENGHOR est sur le point de suivre les pas de Sada NDIAYE, le dernier transhumant en date.

Invité ce vendredi matin de la RFM, l’ancien ministre sous le régime de Me WADE indique que le président SALL l’a appelé au téléphone pour lui demander de venir le rejoindre.

«Je suis en train de réfléchir », déclare-t-il. Ecartant l’idée de rejoindre l’APR, Farba SENGHOR estime cependant qu’il se verrait bien dans la mouvance présidentielle en tant que soutien du chef de l’Etat.

Et Farba de faire parler la fibre patriotique. «Quand on aime son pays comme on le prétend, ce n’est pas en parlant sur les Réseaux sociaux qu’on puisse se faire entendre», soutient-t-il. Avant de dézinguer Karim WADE, « responsable de son exclusion du PDS ».

WALFNet