Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS – Des banques et institutions de micro-finance ont injecté une enveloppe totale de 675. 788. 255 francs CFA depuis 2014 pour le financement de 111 projets dans le département de Fatick.

À en croire, cela a été facilité par le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP). « Ces projets financés concernent six projets de garantie pour un montant de 569. 938 255 francs de la Banque nationale de développement économique (BNDE) et de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCAS) et 105 projets de bonification pour un montant de 105. 850 000 de francs CFA de l’institution de micro-finance, Mec le Sine » précise la direction centre du FONGIP.

En dehors des projets financés, le rapport ajoute que 180 projets élaborés et déposés pour un montant de 600 millions de francs CFA dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, de la pêche, de l’élevage, et les TIC attendent le financement de ses structures.

La source indique, en outre, que 517 projets sont identifiés par le FONGIP depuis 2014, dans le département de Fatick, pour un besoin global de financement de 2. 487 350 475 de francs CFA.

« Parmi ces projets identifiés, précise-t-il, il y a 478 projets de groupements et individuels pour un besoin de financement de 2. 322 652. 500 de francs CFA ».

Source: Aps