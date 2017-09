Les largesses injustifiées de Macky défraient les chroniques quotidiennes. Elles ont fini de discréditer partis politiques et familles religieuses. Alors quoi faire ? Et si nous mettions en place un ministère du culte ou des affaires religieuses ? Cela nous aurait permis de disposer d’un programme d’investissements discutés et approuvés. Mieux, il pourrait même servir à faire d’autres choses. Restaurer le patrimoine culturel de notre pays avec toutes ces bibliothèques de Bamba. Maodo, les autres bibliothèques des chrétiens, etc. Nous aurions pu transcrire les discours. Transformer les dahiras en Gie. Une approche pareille serait salutaire.

La logique actuelle sera intenable même sur le plan politique. L’arrivée des petits fils augmente la compétition pour les”adiyas”. On aurait pu mettre un kit solaire dans chaque mosquée pour les sortir des quêtes pour payer la facture. Ou Installer un centre de métiers dans les sites religieux pour que ceux qui sortent des darras puissent aussi avoir un métier.

Il y’a des idées plus positives. Il suffit de regarder les peuples qui assument leurs réalités culturelles. Et puis les autres intellectuels ayant des appartenances confrèriques sont-ils des forces de propositions? Pourquoi pas une fondation Bamba ou Baye Niasse capable de mobiliser et canaliser les ressources vers un fonds d’appui aux initiatives socio-économiques ? Un fonds islamique. Des wakfs. Une caritas version layene ou niassene, etc.

Il faut rompre le cercle. Les talibes posent des problèmes économiques aux marabouts qui en retour les posent aux politiques. Pourquoi ne pas réinventer des reposes locales qui mettent leurs marabouts et leurs confréries à l’abri de la prédation politique et rehausser leur indépendance et surtout leur fierté. Pourquoi la résidence de Maodo doit être construite par Macky ? Pourquoi pas par les talibes tidiane eux mêmes ?

On aurait pu continuer secteur par secteur. Regardons les conditions chaotiques du Magal, Gamou etc. malgré les CRD interminables. Pourquoi on ne valorise pas le tourisme religieux qui est une mine d’or ? Ce ministère des cultes aurait ou répondre efficacement dans une république laïque à ces urgences et interpellations. Peut-être qu’il aurait permis à Macky d’arrêter de dilapider nos ressources pour satisfaire des clientèles religieuses de plus en plus gourmandes. Et d’instaurer un mécanisme plus transparent d’investissements dans nos cités religieuses.

Telle est mon intime conviction.

NKEN

Ndukur Kacc Essiluwa Ndao

www.ndukur.com