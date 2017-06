Ça démarre mal pour Amadou Bâ, tête de liste de la mouvance présidentielle à Dakar. En effet, la capitale s’est réveillée, hier, avec des affiches pourtant son effigie et celle du chef de l’Etat, avec un slogan qui reprend mot à mot celui de Nicols Sarkozy à la présidentielle française de 2007. Se rendant compte de leur bévue, les partisans du ministre des Finances nient en bloc et attribuent la paternité des affiches à des adversaires politiques, de l’opposition ou de l’Apr.

A peine désigné tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la capitale, Amadou Bâ commence son boulot par une polémique autour d’affiches placardées un peu partout dans Dakar. Une affiche où il apparaît avec le Président Macky Sall, avec au milieu le drapeau du Sénégal et la mention «Ensemble tout devient possible». Et curieusement, on tente de faire croire que le concerné n’a rien à voir avec ces affiches. On voudrait même attribuer ces affiches à des adversaires politiques «soit de l’opposition, soit au sein de l’Apr». Cela, précisent ses proches, pour le présenter comme quelqu’un qui travaille en solo, «dans le but ultime de le mettre en mal avec le chef de l’Etat», qui leur a demandé de travailler collectif. Mais objectivement, quel opposant ou détracteur d’Amadou Bâ au sein de l’Apr, se donnerait toute cette peine et casquerait aussi cher, rien que pour nuire au ministre des Finances et néo-patron de Bby à Dakar ? L’argument est trop léger et l’accusation (contre des adversaires imaginaires) gratuite pour convaincre. La raison du rejet de la paternité de ces affiches ne se trouvent-elles pas ailleurs ?

«Ensemble tout devient possible» : une reprise de Sarkozy en 2017

En effet, alors que la polémique sur la paternité des affiches enfle, le ministre de l’Economie et des Finances et son camp vont certainement faire face à une autre : celle relative à un éventuel plagiat. En effet, le slogan «Ensemble tout devient possible» est bien connu dans le milieu politique français et sénégalais, pour avoir été «inventé» par Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2007. Une ressemblance qui ne pourrait être une simple coïncidence, surtout si l’on sait la proximité politique entre la France et le Sénégal. Ce «plagiat» de Sarkozy serait-il à l’origine du rejet de la paternité des affiches par le camp d’Amadou Bâ, sachant la polémique que cela allait entraîner ?

Une polémique qui serait forcément nuisible à l’image et à la crédibilité du chef de guerre de Macky Sall à Dakar. En outre, on n’est même pas en campagne électorale, encore moins dans la précampagne, qui démarre officiellement le 9 juin à 00h. Or, pendant cette période, toute activité de propagande électoraliste, comme cette campagne d’affichage, est interdite. Et toute infraction à cette interdiction est condamnée par le code électoral. Suffisant pour que la tête de file de Bby, qui ne voudrait pas être accusée de danser plus vite que la musique, se démarque de ces affiches qui font couler beaucoup d’encre.





jotay.net