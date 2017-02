De l’avis du professeur Felwine Sarr, les enseignements fournis dans les universités sénégalaises doivent être revus. Il fonde son avis sur le fait que des étudiants s’autorisent souvent à prendre la parole en public sans pour autant avoir l’esprit critique nécessaire. «Il y a une démocratisation de la parole scientifique, ce qui n’est pas une bonne chose. Il y a une exigence avant de prendre une parole qui n’est autre que du savoir. Si les universités ne sont concernées que par les compétences, la technique, la culture générale et l’esprit critique, nous allons former des monstres. Car, nous allons former des gens à qui nous donneront des diplômes, le droit de parler, sans qu’on leur enseigne l’humilité scientifique, la réflexion critique et la culture générale nécessaire à la véracité de ce qu’ils ont à dire», a-t-il affirmé

sudonline.sn