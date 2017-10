C’est pathétique qu’on arrête un honnête citoyen comme un vulgaire criminel,

Portant atteinte à son honneur par le biais de médias vendus, sans scrupule.

C’est émouvant qu’un Ministère Public accepte, sans aucune preuve au préalable,

De se mettre dans la peau d’un accusateur plus coupable que celui qu’il inculpe.

C’est bouleversant qu’un Pouvoir Exécutif fasse la justice à la place des magistrats.

Dans une République où la séparation des pouvoirs se dit constitutionnelle.

C’est dégoutant qu’un magistrat assis, face à des chefs d’inculpation sans fondement,

Refuse de prendre ses responsabilités en prononçant simplement un non-lieu.

C’est inquiétant qu’un magistrat debout, malgré deux années d’enquête sans succès,

Se conduise comme un inconditionnel, accusant un vertueux imam sans preuve.

C’est incroyable que nos valeureux gendarmes, après une descente musclée à Kaolack,

N’aient rien trouvé qui mettrait en cause l’honorabilité de notre Imam.

C’est étonnant que son dossier soit transféré à la division des choses criminelles,

Qui aurait trouvé bizarrement les raisons de sa mise sous mandat de dépôt.

C’est surprenant qu’à côté de tous les délits de terrorisme de nos codes,

On parle d’absence d’autorisation, pour une arme faite par nos bijoutiers.

C’est affligeant que la plupart de nos justiciers, croyants de leur état,

Ne sachent que toute inculpation ou tout jugement leur sera redevable.

C’est regrettable que l’affaire Imam Ndao, un véritable excès de pouvoir,

Ne soit pas jugée ni vidée, malgré la défaillance des renseignements.

C’est honteux que les informations de tels services se ramassent dans la rue.

Nos agents secrets seraient meilleurs, s’ils étaient beaucoup plus discrets.

C’est extraordinaire qu’au Sénégal, un imam soit arbitrairement arrêté.

Notre ouïe semble entendre : « on a fait une erreur sur Imam NDAO… »

C’est illégal qu’il soit torturé. Seigneur protège notre frère.

Certes, Allah nous suffit, quel meilleur garant, attestons-nous !!!

Assane Bocar Niane

Parcelles Assainies, Dakar

[email protected]