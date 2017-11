XALIMANEWS : C’est la mesure individuelle phare prise en Conseil des ministres tenu spécialement ce lundi 06 novembre 2017. « Monsieur Benoit SAMBOU, précédemment Ministre conseiller spécial à la Présidence de la République, est nommé Président de la Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT) », lit-on dans le communiqué parvenu à xalimasn.com. Faut-il le rappeler, le poste est vacant depuis le décès de Djibo Leyti KA survenu le 14 septembre dernier.

Créée par Décret n° 2015-1970 du 21 décembre 2015, la Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT) est chargée d’assister le Président de la République dans la définition de mécanismes de coopération territoriale, accompagner le Gouvernement dans la Promotion des groupements d’intérêt communautaire, aider les collectivités locales à la mise en place de groupements d’intérêt communal et à la création d’Etablissements publics territoriaux, faciliter la constitution des groupements territoriaux ou pôles territoires, les relations entre gouvernement et collectivités locales d’une part et d’autre part entre collectivités locales pour améliorer la concertation entre acteurs territoriaux et fournir au Président de la République et au Gouvernement, les analyses nécessaires au renforcement des ressources humaines, matérielles et financières des collectivités locales.