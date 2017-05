Edgar Flores Marca, âgé de 25 ans, est un habitant de Potosí, une ville située dans le département du même nom, dans le sud-ouest du pays. Il s’est rendu à Macha, une localité située à 150 kilomètres au nord de Potosí, du 3 au 5 mai, afin d’assister à la Fête de la croix.

Les combats se déroulent à l’intérieur d’un cercle, sous le contrôle des policiers, qui se trouvent autour. Il est interdit de porter un casque, des objets en fer et de donner des coups de pied. Cela dit, en dehors de Macha, les règles du “tinku” peuvent être différentes. [Dans certaines localités, il est possible de porter un casque ou encore des accessoires en métal, NDLR] Le combat peut durer quelques secondes, voire quelques minutes, jusqu’à ce que l’un des deux protagonistes tombe à terre. En général, cela se passe bien car tout est sous contrôle.

Une bagarre restant sous contrôle. Vidéo prise à Macha et publiée sur la page Facebook “Soy Oruro” , le 8 mai.

Cependant, il arrive que cela dégénère, lorsque deux groupes commencent à s’affronter par exemple. Les gens se donnent alors des coups de poings, des coups de pied, certains lancent parfois des pierres, alors que ce n’est pas autorisé. Dans ce cas, la police ne contrôle plus rien, même si elle tente toujours de réagir en utilisant du gaz lacrymogène et en donnant des coups de fouet. C’est comme cela qu’il y a des morts , même s’il y a eu moins de victimes ces dernières années, car les gens se sont comportés de façon moins violente. [Cette baisse de la mortalité est également liée à une présence renforcée de la police, NDLR]

Cela dit, même s’il y a des morts, il n’est pas vraiment possible de se plaindre, car cela fait partie du “tinku”. On dit d’ailleurs : “Plus il y a de sang qui coule, plus les récoltes seront bonnes”. Il ne faut pas oublier que le “tinku” est organisé pour rendre hommage à la Pachamama… [Ce rituel permet aussi aux hommes de montrer leur force aux femmes ou encore de régler leurs différends, NDLR]

Il arrive que cela dégénère car tout le monde est généralement éméché. Lors de cette fête, on consomme énormément de chicha, une boisson alcoolisée à base de maïs, mais aussi de plus en plus de bières, car c’est ce que les jeunes préfèrent.

Lors de la Fête de la croix, en dehors des bagarres, il y a également de nombreux spectacles de danse. Des groupes de danseurs viennent de localités voisines pour cela. Par ailleurs, des mariages sont célébrés, notamment lors des années paires, car on pense qu’elles portent davantage chance.