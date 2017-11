Tweet on Twitter

XALIMANEWS : En prélude à la 16ème édition de la Foire internationale du livre et de la lecture de Dakar (Fildak), le ministre de la culture, Abdou Latif Coulibaly a annoncé que l’Etat du Sénégal va décaisser la somme de cinq (5) milliards de F CFA en guise d’aide directe aux acteurs culturels.

« Le gouvernement va mettre à la disposition des cinéastes sénégalais, des projets cinématographiques, estimé à deux (2) milliards de F CFA. Pour la protection et la sauvegarde des droits d’auteur et des droits voisins, l’Etat a décaissé un (1) milliard de F CFA plus 400 millions destinés à éponger les créances que l’Etat du Sénégal avait contractées auprès de certains auteurs. Cette somme représente également, le paiement des droits d’auteurs qui ont été consolidés sur les comptes de l’Etat en terme de créances », a informé le ministre de la Culture.

Abdou Latif Coulibaly a toutefois noté qur’ « en aide directe aux acteurs des arts plastiques, scéniques et autres, 472 millions, et 300 millions F CFA sont consacrés aux cultures urbaines (Slameurs, mouvements Hip-hop).