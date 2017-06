Xalimanews- C’est l’événement. Le match qui oppose les deux plus grands clubs de la planète avec leur kyrielle de stars. Il cristalise toutes les attentions. Même celle d’Aliou Cissé entraineur des “lions” du Sénégal. D’ailleurs, Cissé a ouvertement indiqué sa préférence pour le Réal de Zinedine Zidane qu’il souhaite voir remporter le graal.

«J’aimerais bien que le Real de Madrid gagne cette finale. Zidane c’est un bon ami et je lui souhaite ce sacre. Il réussit d’excellentes choses depuis qu’il est aux commandes de ce club et il garde toujours la même humilité et le même culte du travail. C’est difficile de remporter la ligue des champions et ça l’est encore plus de le faire sur deux éditions consécutives, mais ce serait tout à fait mérité si son équipe gagnait» lit-on sur Sportsénégal.com. Le sélectionneur du Sénégal se trouve actuellement en regroupement avec son équipe qui affronte ce lundi l’Ouganda en amical avant de défier le 10 juin la Guinée Equatoriale pour le compte de la 1ère journée des qualifications à la CAN 2019.