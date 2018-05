XALIMANEWS : Les lions qui ont démarré timidement, hier, avec seulement 7 joueurs pour le compte de leur première séance d’entrainement, voient que la tanière s’anime de plus en plus.

En regroupement à Saly, dans le but de bien préparer la Coupe du Monde Russie 2018, les coéquipiers de Sadio Mané peuvent maintenant compter sur la venue de Moussa Wagué. Ce qui veut dire, que le groupe sera composé de 8 joueurs, pour ce 2e galop d’entrainement.

Par ailleurs, Cheikhou Kouyaté, parlant sur les ondes de la Rfm, qu’il aimerait que Sadio Mané gagne la ligue des champions.