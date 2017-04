Tweet on Twitter

Le défenseur Moïse Brou Apanga est mort mercredi à l’âge de 35 ans en pleine séance d’entraînement avec son club, le FC 105 de Libreville, a annoncé la Fédération gabonaise de football.

« Le football est en deuil ! La Fegafoot (Fédération gabonaise de football, NDLR) vient d’apprendre le décès de Moïse Brou Apanga ce jour en pleine séance d’entraînement avec son club le FC 105 », a indiqué l’organisation dans un communiqué posté mercredi 26 avril sur sa page Facebook.

Crise cardiaque

Moïse Brou Apanga avait 35 ans. Selon le quotidien sportif l’Équipe, l’ex-défenseur du Stade Brestois, né en Côte d’Ivoire mais naturalisé gabonais, est décédé d’une crise cardiaque. « Je suis effondré », « c’est vraiment terrible, c’est pas possible », a confié au journal Alain Giresse, ancien sélectionneur du Gabon.

Moïse Brou Apanga avait été sélectionné pour la première fois avec les Panthères du Gabon en 2007 et avait disputé les CAN 2010 et 2012.