Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Il a attendu longtemps pour bénéficier d’une titularisation à Newcastle.

Auteur d’un but lors de sa première titularisation contre West Ham samedi, le profil d’Henri Saivet semble le plus manquer à la sélection dirigée par Aliou Cissé. Précieux dans les balles arrêtées et intelligent dans le jeu, Saivet pourrait renforcer l’entre jeu des lions en manque de meneur.

Absent depuis le 06 février 2016, le milieu offensif a reçu sans doute le plus beau cadeau de noël. Titulaire pour la première fois contre West Ham, il a montré un caractère immense pour prendre des responsabilités comme sur les coups francs. Costaud dans les duels, Saivet a sûrement convaincu Bénitez sur sa capacité à évoluer en premier League.

Ainsi, la bonne prestation de ce milieu de terrain, généreux dans l’effort, mais aussi et surtout doté d’une bonne intelligence technique pourrait profiter à la sélection nationale.

En effet, l’une des maillons faibles de l’équipe nationale du Sénégal semble être la pauvreté dans la production du jeu. De même, l’équipe ne dispose pas d’un spécialiste authentifié dans les balles arrêtées, ce que peut bien remplir, le milieu offensif de Newcastle qui a marqué sur coup franc à la 10éme minute contre West Ham samedi dernier.