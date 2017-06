Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-Les ressources naturelles du Sénégal continuent d’aiguiser les appétits au sein de la classe politique sénégalaise et occupent encore le devant de l’actualité de ces dernières semaines. Après les révélations de la Rfm sur une potentielle implication du frère du président de la République sur les parts de marché pétrolier, c’est au tour du député Mamadou Lamine Diallo d’attirer l’attention sur la compagnie Forteza, autre producteur de gaz, passée jusque-là inaperçue. Pourtant, elle est bel et bien présente au Sénégal depuis un bon moment et occupe une bonne place dans la production de gaz local.

Le responsable du parti Tekki citant le rapport ITIE révèle que la société Fortesa produit du gaz et le vend donc, au niveau local, pour 5,7 milliards depuis 2014. Ainsi dans sa question hebdomadaire au chef de l’Etat, le parlementaire indique qu’aucune information n’est fournie sur la propriété réelle de cette entreprise. Il faut dire que l’identité du propriétaire de l’entreprise pétrolière Fortesa est méconnue dans la sphère économique et sociale.

En effet, des interrogations sur la société Fortesa avait été soulevée par Ousmane Sonko lorsqu’il procédait à l’installation de la coordination régionale de son parti à Thiès en demandant à l’Etat d’apporter des éclaircissements sur la part qui revient au Sénégal avec l’exploitation du gaz par cette entreprise. Ainsi, Forteza est au coeur du supposé scandale de gaz et de pétrole, étalé par l’ex inspecteur des Impots et domaines dans son livre, “Pétrole et gaz, chronique d’une spoliation”.

En 2016, la presse a fait état de l’existence de Fortesa International Sénégal LDC, filiale de la société américaine Fortesa International, qui n’est sénégalaise que sur le papier. En vérité, elle a été immatriculée dans un paradis fiscal connu et reconnu : les Îles Caïman, disait-on. Dès son installation au Sénégal, la compagnie a obtenu une autorisation d’exploitation du gisement de gaz naturel dénommé « Gadiaga-2 » situé dans le Bloc de Thiès.

Pour rappel Fortesa est une société américaine basée à Houston, opérant dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz au Sénégal, à travers sa succursale sénégalaise. Seul producteur de gaz naturel au Sénégal, cette structure exploite le gaz sénégalais depuis 2001, donc depuis plus de 15 ans.

Amadou Demba LO