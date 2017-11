XALIMANEWS : La quatrième édition du forum international de Dakar est ouverte ce lundi 13 Novembre au CICAD et se déroulera jusqu’au mardi 14 Novembre sous le théme : “Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées”. Outre le président sénégalais Macky Sall, ses homologues du Rwanda Paul Kagamé et du Mali Ibrahima Boubacar Keïta ont pris part à la cérémonie d’ouverture. Absent à ce rendez-vous qu’il devait présider, Emmanuel Macron est représenté par son ministre des armées Florence Parly. Le forum est aussi honoré par la présence du Premier ministre tchadien Albert Pahimi Padacké, le président de la Commission de l’Union africaine(UA), Moussa Faki Mahamat, entre autres personnalités. Pour le Président Macky Sall, ce forum est l’occasion de trouver des solutions à la question du défi existentiel que représente pour les Etats africains, souvent faibles et corrompus, la gestion de la terreur et de la nécessité d’apporter des réponses « intégrées », harmonisant un ensemble d’approches selon l’adversaire et les théâtres d’opérations. Toutefois, précise-t-il, des solutions adéquats seront bientôt prises pour combattre définitivement le terrorisme.