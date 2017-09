XALIMANEWS- La famine menace dans le Fouta. C’est l’alerte donnée par des ONG et certains services de l’Etat. La région nord serait marquée par une insécurité alimentaire criante qui prend une tournure inquiétante. Selon les acteurs, plus de 20% des familles n’assurent plus les 3 repas quotidiens dans le Fouta. D’après Alpha Camara, responsable du Bureau de suivi et d’assistance à la sécurité alimentaire de Matam, cette situation au rouge est provoquée par la baisse de manière drastique des rendements agricoles, qui est une conséquence de l’absence notoire de pluies. “Il pleuvait abondamment dans la zone. Aujourd’hui, le cycle à changé. Non seulement il ne pleut plus beaucoup, mais la durée de l’hivernage s’est considérablement réduite », témoigne un paysan dans les colonnes de l’Observateur.

Par ailleurs, les services de la sécurité alimentaire se désole que “la situation soit plus que catastrophique dans le Ferlo et dans une grande partie du département de Matam, où plus de 140.000 familles n’assurent plus les 3 repas quotidiens”.