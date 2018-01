Tweet on Twitter

Share on Facebook

“Nous sommes en Janvier 2018, mais j’ai cru un instant que nous étions le 1er Avril. La Françafrique a en effet profité de la nouvelle année du calendrier grégorien pour relancer l’offensive sur le maintien du Franc CFA, en mobilisant ses ’’chiens de gardes’’, afin que ces derniers viennent valoriser cette ‘’monnaie de singe’’.

A titre d’illustration, voici le ministre de l’économie (ou du pillage du peuple, au Congo Brazza, les titres ont leur importance) de Sassou Nguesso qui vient nous donner des leçons sur ce qu’est la souveraineté. Un pays qui livre toutes ses matières premières aux multinationales, offre sur un plateau d’argent son pétrole à TOTAL de telle sorte qu’il est perçu comme le jardin bien gardé de l’oligarchie française, peut-elle venir ouvrir sa bouche pour nous dire ce qu’est la souveraineté et ce qui ne l’est pas?

Un gouvernement qui dépouille ses contribuables, qui ne dirige sa politique qu’en fonction de ce que souhaite TOTAL, et in extenso LA FRANCE, peut-elle nous expliquer ce qu’est la souveraineté? Les voir parler ainsi, c’est comme écouter une prostituée volontaire exhibitionniste, nous parler de pudeur.

Que certains restent à leur place. L’heure est à la revanche du peuple. L’histoire de notre pillage systémique, par vous autres les dirigeants africains et par l’élite française touche à sa fin. Si le Franc CFA n’est pas si important que cela, pourquoi vous braquez vous lorsque le peuple demande de le changer? Si le Franc CFA n’est pas lié aux questions de souveraineté, pourquoi êtes-vous si fermés aux débats portant sur la nécessité de le quitter? Vous êtes des menteurs professionnels, mais le peuple a des yeux. Cette année ne sera pas l’année de l’eau, mais l’année du feu. Souvenez-vous de ces mots ».