La double championne olympique d’escrime Laura Flessel a été nommée, mercredi, ministre des Sports du gouvernement d’Édouard Philippe.

Mercredi, à 15h00, le secrétaire général de l’Élysée a dévoilé la composition du gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe qui comporte 16 ministres. La double championne olympique d’escrime, Laura Flessel, a été nommée ministre des Sports. «La Guêpe», cinq fois médaillée aux Jeux et sextuple championne du monde, a arrêté sa carrière en compétition en 2012. Un autre double champion olympique d’escrime, Jean-François Lamour, sacré au sabre en 1984 et 1988, avait déjà occupé ces fonctions entre 2002 et 2007.

