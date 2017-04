Encore désavoué par les socialistes de France, le SG du Parti Socialiste Ousmane Tanor Dieng a subi la fronde une fois de plus de ses camarades de parti à cause d’une circulaire « suspecte et autoritaire » qui devrait installer par désignation le nouveau bureau de la coordination du parti en France ce Samedi à Paris.

Abdoulaye Séne qui présidait l’assemblée générale a enregistré plus de plaintes contre Ousmane Tanor Dieng et les instances du parti à Dakar des intervenants.

D’emblée les échanges entre les tendances pro-Tanor et pro-Khalifa étaient houleuses à cause d’une circulaire « inacceptable » pour certains qui estiment « Ousmane Tanor Dieng ne peut pas nous imposer ses hommes, avec une circulaire où on ne voit pas ni les soutiens de Khalifa Sall ni les soutiens d’AÏssata Tall Sall » dixit Diaraf Ndoye, d’autres embouchent la même trompette et exigent simplement sa mise à la corbeille tout en s’interrogeant sur la célérité avec laquelle les instances du parti à Dakar veulent renouveler la coordination socialiste-France pendant que le maire de Dakar est sous mandat de dépôt.

Après avoir parlementé des heures, les militants socialistes dans leur immense majorité ont rejeté la circulaire, ainsi Abdoulaye Séne, faisant une synthèse des observations soulevées par les militants dans le but d’aboutir sur un consensus a fini à plonger la salle dans un bavardage contestataire qui a mis fin à la rencontre. Un dénouement qui n’a pas surpris Liko Faye de la jeunesse socialiste, qui a fustigé le comportement irresponsable de certains socialistes et persiste sur le fait que les instructions de la circulaire seront imposées et appliquées à la lettre vaille que vaille.



dakarmatin.com