Décidément, nous sommes à l’heure des surprises politiques. Le contexte qui se prête à nous est des plus alléchants. Nous avons assisté à toute sorte de chamboulement mais celui dont il s’agit ici, va sûrement marquer les esprits en effet positif.

En effet, la célèbre chroniqueuse, Françoise Hélène Gaye connue pour ses sorties fracassantes, notamment à travers “Pencum Askan wi” un plateau inédit qui allie investigations et révélations sur Facebook, a décidé de rejoindre “Rewmi” de l’ancien maire de Thiès, Idrissa Seck. L’annonce a été faite par la concernée elle-même à travers une publication reprise par Dakarmidi.

“Chers amis après une observation longue et méticuleuse de la scène politique sénégalaise et des leaders politiques, je décidé de m’engager dans un Parti et ce Parti c’est le REWMI et mon leader est a partir de cet instant Idrissa Seck”, annonce-t-elle.

Sans entrer dans les détails, elle justifie un tel choix par un certain nombre de facteurs : “le moment présent suffit à vous édifier sur la sincérité du choix et de ma profonde conviction qu’Idrissa Seck est l’homme de la situation. Il a choisi comme credo l’éthique et l’excellence. C’est tout le sens de mon combat. Je choisis l’éthique et l’excellence, je choisis le “Rewmi” et son leader Idrissa Seck”, lance-t-elle.

Nous y reviendrons

