XALIMANEWS-Un drame a failli se produire hier, mardi 5 septembre, à l’intérieur de l’agence Sgbs située en face de l’embarcadère du Port de Dakar. Un client furieux a poignardé au flanc une caissière avec qui il a eu une prise de bec.

L’incident est survenu à 11 heures. Devant les autres clients et membres du personnel de l’établissement, médusés.

La victime a été acheminée à l’hôpital Principal. Sa vie serait hors de danger. Son bourreau présumé, lui, a été arrêté et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Pour l’instant, on ignore les causes de la dispute entre le client et la caissière et la nature précise de l’arme du «crime».

Source : Les Echos