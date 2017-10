Une fusillade a éclaté tard dimanche soir à Las Vegas ?????, à proximité de l’hôtel-casino Mandalay Bay, faisant plus de 50 morts et plus de 200 blessés, selon la police et les médias américains.

La police de Las Vegas a indiqué qu’un tireur avait été neutralisé après avoir ouvert le feu sur de nombreuses personnes depuis cet hôtel-casino, à proximité duquel se tenait un grand festival de musique country en plein air.

La police a annoncé sur son compte Twitter que l’un des suspects a été abattu. Elle a ajouté qu’il n’y a probablement pas d’autre tireur que celui intercepté. Le shérif a communiqué l’identité du tireur: il s’agit de Stephen Paddock, 64 ans, résident de la ville. Plusieurs armes ont été retrouvées dans la chambre qu’il occupait.

Toujours selon le shérif Joe Lombardo, le tireur a visé la foule depuis le 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay. “Les policiers s’y sont rendus et ont abattu le suspect à cet endroit. Il est mort”. Il s’agit d’un “résident local”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, ajoutant que les policiers sont à la recherche de la compagne du tireur, une jeune femme nommée Marilou Danley.

L’hôtel Mandalay Bay a publié un communiqué sur Twitter, exprimant ses “pensées et prières” pour les “victimes des événements tragiques de la nuit dernière”.

Horreur pendant un festival de musique country

Sur des photos prises au moment du concert, on pouvait voir des personnes blessées, allongées sur le sol devant la scène où se produisait un chanteur, parfois réconfortées par un proche, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article. La fusillade a provoqué un vaste mouvement de foule et des scènes d’affolement dans la ville du Nevada, connue pour ses casinos et ses hôtels de luxe.

L’hôpital de Las Vegas a accueilli “plusieurs” personnes avec des blessures par balles, a déclaré au journal la porte-parole de l’University Medical Center, Danita Cohen.

Au début des faits, vers 22h30, heure locale, la police annonçait sur son compte Twitter: “Nous enquêtons sur des informations selon lesquelles il y a un tireur actif près ou aux alentours du casino Mandalay Bay”.

