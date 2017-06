Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Citizen Entrepreneurs accompagne 34 jeunes entrepreneurs à Berlin du 15 au 17 juin pour participer au G20 Young Entrepreneurs Alliance. Un sommet des Jeunes Entrepreneurs, (Young Entrepreneurs ’Alliance – G20 YEA), qui rassemble chaque année 400 entrepreneurs qui se réunissent sur des problématiques communes en amont du G20 politique et font des recommandations aux gouvernements pour relancer la croissance et créer de l’emploi.

Le Sénégalais, Momar Mbaye 36 ans, est au cœur de cette aventure. Directeur du Groupe Senef, une TPE (Très Petite Entreprise) de 25 salariés, implantée en France et en Tunisie, il a été sélectionné pour intégrer une délégation d’une trentaine de jeunes dirigeants de PME, ETI et Startups françaises sur le thème «Digital Trends For Future Business».

Titulaire d’un Executive Education HEC-Paris, d’un diplôme d’Ingénieur en Système d’Information et Génie Logiciel ainsi que d’un Master en Commerce International, il a 10 ans d’expérience chez des éditeurs de logiciels Web, en tant que Directeur de projets dont 6 ans à l’international (Etats-Unis, Finlande, Pays bas, Tunisie, Sénégal…). Il a eu pas mal de missions de consulting pour des grands comptes dans la gestion, le pilotage, et l’organisation de leurs systèmes d’information.

Sa passion pour le secteur du Web lui a permis de développer une bonne culture en marketing web et ergonomie d’applications.