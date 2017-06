Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Le Président gambien, Adama Barrow, a mis en garde ses concitoyens et singulièrement ceux qui ont manifesté contre la présence des soldats de la force de la Cedeao (ECOMIG) le 02 juin dernier à Kanilai, le village natal de l’ex Président Yahya Jammeh, que de tels actes ne sauraient être tolérés en Gambie.

En se prononçant contre les violences entre des jeunes et des soldats de la Cedeao (ECOMIG) à Kanilai, Barrow a déclaré qu’il encourage la démocratie, la liberté, l’état de droit et la réconciliation en Gambie.

Sur la tournure des manifestations à Kanilai, le Président gambien a averti que « je n’accepterai pas la violence, le manque de respect pour l’autorité et la règle de droit ».

Dans le but de favoriser la refondation du pays, le successeur de Jammeh a demandé à ses concitoyens de se joindre à son gouvernement pour promouvoir la démocratie, la liberté et la règle de droit de sorte à mettre en œuvre les réformes devant favoriser le développement du pays.

Pour le bilan des faits, il est rapporté le décès d’un manifestant et 22 personnes arrêtées. A propos de cette manifestation, le ministre gambien de l’Intérieur, Mai Ahmad Fatty, a condamné la protestation et a estimé que c’est un acte de provocation contre les forces de sécurité.

Selon Ahmad Fatty, il y a eu 22 arrestations, le chef du village de Kanilai et d’autres personnes se sont cachés. Sur la liberté de manifester, le ministre a rappelé que la Constitution gambienne garantie les droits à la manifestation pacifique, a la liberté de réunion ou d’association mais elle doit être exercée dans le respect de la loi.

Le ministre de l’Intérieur a mis au point que la sécurité de l’État relève entièrement du gouvernement et qu’il doit exercer cette prérogative pour maintenir la paix et la sécurité ainsi l’ordre dans le pays.