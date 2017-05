XALIMA NEWS – Il a fallu cinq mois aux nouvelles autorités gambiennes pour saisir les biens de l’ancien président , Yahya Jammeh, en exil en Guinée Equatoriale. Il s’agit au total de 88 comptes bancaires, 14 sociétés et 131 propriétés foncières.

Selon le ministre gambien de la Justice, Ba Tambédou, la saisie des biens de Yahya Jammeh émane d’une ordonnance judiciaire bloquant de façon provisoire tous les biens connus de l’ancien président et les sociétés directement liées à son business en territoire gambien.

« L’ordonnance permet à l’Etat de mettre en valeur 131 des propriétés foncières de Jammeh, 88 comptes bancaires locaux en son nom et ceux de ses associés, 14 entreprises et un élevage de bétail situé dans son village natal de Kanilai », dit-il.