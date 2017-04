Tweet on Twitter

Accusé d’incompétent par le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, sur le dossier de l’équipementier des sélections nationales, Gaston Mbengue a apporté une réponse salée à son supérieur.

« Tout ce qu’il raconte est faux. Je n’ai pas peur de dire ce que je pense. C’est un menteur », a-t-il démenti d’un ton dur. Et d’ajouter : « Je ne fais pas partie de ceux qui ne rendent pas compte. J’ai toujours été là », a-t-il précisé, relevant que ses collègues ne doivent pas profiter de leur échec pour s’attaquer à lui.

Très furieux, le président de la commission marketing de la Fédération, Gaston a par ailleurs affirmé que Me Senghor n’ignore pas les incompétents au sein de l’instance du football national. « Ceux à qui on a donné des responsabilités, il les connait tous. Il est entouré que d’opportunistes qui ne vivent que des perdiems et des voyages. Moi, je ne vis pas de ça », a-t-il souligné, indiquant que ce sont des gens qui ne disent pas la vérité au président de la Fédération.

Rappelons que le Sénégal avait continué à porter les maillots de l’équipementier Puma alors que le contrat était arrivé à terme depuis un bon bout de temps. Pour lui trouver un remplacer, il a fallu un parcours d’un véritable combattant avant de signer avec le nouvel équipementier Romai. D’ailleurs, ce dernier n’arrive pas à accomplir toutes ses tâches. La preuve, lors des deux derniers matchs amicaux, les Lions avaient porté des blousons Puma.

Source : iGFM