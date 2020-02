En grand traître et Kafir, comploteur invétéré, Gaston Mbengue peut remettre en cause pour des raisons mesquines et infrahumaines, la loyauté de l’ancienne première Ministre Aminata Touré allant même jusqu’à invoquer des réunions nocturnes pour un agenda de 2024, mais jamais un militant de l’Apr ne le ferait ! En regardant ses yeux et sa voix tremblotante, sous les caméras de Senogo TV, on peut facilement percevoir les réactions de ses organes qui tentent de résister en vain, au mensonge et à la médisance de ce coeur infecté et incapable de bien.

Qui peut douter de la fidélité, de la loyauté et de l’engagement de Madame Aminata Toure auprès de SEM Macky SALL dans ce pays ? Personne bien évidemment ! Ni dans notre parti , ni en dehors. Et ce fait est sans conteste et n’a jamais fait l’objet de débat. Une Première Ministre,fonctionnaire des Nations Unies, qui perd son poste à la suite de compétition électorale et qui demeure droite dans ses convitions premières comme un militant simple de 2014 à maintenant, compte non tenu des complots internes, mérite bien évidemment d’être être élevée au Panthéon du modèle d’engagement politique et humain.

Des comploteurs, il en a toujours existé sur son chemin et ce n’est peut-être pas demain la veille, mais les tentatives ourdies la nuit pour contaminer ses relations avec SEM Macky SALL et sont vite balayées le jour par la sincérité et la pureté de son engagement. Où étaient ces comploteurs et ceux qui parlent aujourd’hui de fidélité, de courage et de loyauté quand ils fallaient engager les grands combats pour la bonne gouvernance économique et l’impunité en 2012 et 2013 ?

Où est-ce qu’ils étaient depuis de 2014 et à la veille de la présidentielle de 2019, quand SEM Macky SALL était constamment attaqué et qu’elle seule montait au front pour des ripostes complètes et d’une rare pertinence, pour mettre hors course nos adversaires. Et la Presidente du CESE est dans ce combat depuis et sans relâche et ce n’est sûrement pas des objets comme.Gaston Mbengue qui peuvent effacer les faits et salir cette personnalité.

Je m’insurge totalement en faux contre les insinuations graves, amorales et grotesques de Gaston Mbengue qui ne sont destinées qu’à nuire mais il n’ y a point de doute que SEM Macky SALL n’accordera son temps à des hommes de cet acabit qui ont combattu récemment l’Apr pour lui chercher des adversaires imaginaires dans le seul but de remplir sa sale besogne et son activité favorite, diviser pour mieux raqueter ses hommes.

A Gaston Mbengue, chasseur de prismes, je voudrais simplement lui dire qu’il peut chanter les louanges de qui il veut après encaissement, mais qu’il arrête le << nafiguiyagal >> entre SEM Macky SALL et sa sœur Aminata Touré présidente du CESE. Il faut oser et bêtement intelligent comme.Gaston Mbengue pour tenter quoi que soit entre ces deux personnalités que le Sénégal de leur cœur, a unis par conviction, par devoir et pour l’émergence .

Cheikh NDIAYE

Responsable Politque Apr GRAND YOFF