XALIMANEWS- C’est par le biais d’un communiqué dit urgent que le Khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, a tenu à s’exprimer sur la violence exercée, en ce moment, sur la communauté Rohingyas. Il déplore la situation, rappelant les principes fondamentaux de la solidarité islamique qui l’oblige à intervenir, et demande à la communauté internationale d’agir au plus vite.

“Au nom de la solidarité Islamique et conformément aux valeurs de paix, de respect de la différence et de tolérance prônées par la Tijaniyya , le Khalife Général des Tidianes est très préoccupé du sort des Rohingyas et déplore les exactions commises contre cette communauté musulmane.

Le Khalife se joint à l’appel conjoint de Son Excellence Monsieur Macky et du président Turc Racep Tayip Erdohan à la Oummah islamique et à la communauté internationale qu’il salue pour une urgente mobilisation afin que cesse ces massacres qui durent depuis des années.

Il tient à rappeler le droit des Rohingya à pratiquer leur religion sur cette terre où ils sont présents depuis le VIIIe siècle en Arkan, bien avant les arrivées massives au cours du (?) siècle d’autres communautés et y ont toujours vécu en harmonie avec leurs concitoyens.

Le Khalife appelle enfin la communauté internationale à agir urgemment pour régler définitivement cette crise dont les conséquences pourraient aggraver les tensions intercommunautaires dans le monde qui, plus que jamais à besoin de sécurité et de stabilité.

Il prie pour que Dieu allège la souffrance de ce peuple, et appuie tous les efforts pour une solution définitive dans le respect, la justice et la paix”.

Fait à Tivaouane, le 4 septembre 2017

Cellule Zawiya Tijaniyya