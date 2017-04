Au cours d’une conférence de presse qu’ils ont organisée hier à Dakar, les membres de la G80 (Génération 80), une association de la Sicap Sacré-Coeur Mermoz s’en est violemment prise à leur maire, Barthélemy Dias, “dont le seul argument politique est la violence, que ce soit dans le discours ou ses faits et gestes”. Ces jeunes qui décrivent une gestion catastrophique de leur mairie, demandent à Barth de leur dire ce qu’il a fait du budget de la commune qui s’élève à près de 1,5 milliards Cfa. Parce que, selon eux, depuis qu’il est à la tète de l’institution, il n’a aucune réalisation. Pire, voici deux ans qu’il n’a versé aucune subvention aux Asc. Et pendant ce temps, “il paie sa garde rapprochée composée d’une vingtaine de personnes tous les mois avec les caisses de la mairie alors qu’ils ne sont d’aucune utilité pour la commune”. Poussant le bouchon plus loin, La G80 qui affirme que tout “le personnel de sa maison familiale est payé par la mairie”, révèle que depuis qu’il s’est séparé d’Ousmane Tanor Dieng, “Barthélemy est devenu riche comme Crésus”. La preuve, il a un immeuble en construction sur l’avenue Bourguiba de Dakar et un bar restaurant à Dieuppeul, en plus d’une immense champ d’oignons, entre autre. Ces jeunes demandent aux sicapois d’aller s’inscrire et retirer leurs cartes pour écarter l’actuel maire et redonner à leur commune son lustre d’antan.

Source : La Tribune