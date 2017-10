Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Par souci de transparence, le Chef de l’Etat a chargé le Conseil économique social et environnemental (Cese) d’entendre, sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal, les sociétés d’exploitation Total et Kosmos Energy. Ce, les membres de la commission Ad-hoc mise sur pied restent sceptique sur ladite gestion.

A la suite de la demande du Président Macky Sall, la commission ad- hoc du Cese a passé au peigne fin la gestion des sociétés d’exploitation du pétrole et du gaz sénégalais « Total » et « Kosmos Energy ».

A l’issu de cette rencontre, l’As nous fait part que cette dite commission présidée par le Notaire Moustapha Ndiaye est loin d’être convaincue par les arguments des représentants de Total et de Kosmos Energy. Ce qui fait que le quotidien nous rapporte : « des membres qui doivent soumettre leur avis au président de la République, disent n’avoir pas été convaincus par les réponses apportées par les différents acteurs dans les locaux du Cese ». Et de poursuivre que le flou a plané sur les conditions d’attribution à Total, des blocs pétroliers de Rufisque Offshore profond de même que l’acquisition des blocs de Saint-Louis profond et Kayar profond par Kosmos Energy notamment sur les liens avec Frank Timis.