XALIMANEWS- Suite aux fortes pluiviométries qui se sont abattues ces derniers jours, les populations des régions de Tambacounda, Ziguinchor, Kédougou vivent de plus en plus de difficultés. Aussi, des mesures ont été prises, hier, lors d’un Conseil interministériel consacré aux dégâts causés par la pluie pour juguler le phénomène. Seydou guèye, porte-parole du gouvernement, a loué « l’efficacité de ma matrice d’actions prioritaires mises en place par le gouvernement pour lutter contre les inondations ». A l’en croire, 2, 5 milliards ont été débloqués pour financer les mesures d’urgences. «Des mesures urgentes destinées à rendre plus efficace les services de l’Etat aidés en cela par la cellule de veille qui joue le rôle de conseiller. Les prévisions pluviométriques ont guidé la démarche du gouvernement dans sa manière d’anticiper sur la prise en charge de la question relative aux inondations», a fait savoir Seydou Guèye, lors de la rencontre qui a servi à évaluer le dispositif mis en place en juin dernier pour régler le problème des inondations.