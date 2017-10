XALIMANEWS : En réunion du Conseil des ministres hier, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a interpellé le gouvernement sur la problématique de la gestion des urgences dans les structures hospitalières et de la protection civile, surtout au niveau du site du Daaka de Médina Gounass.

Le tollé provoqué par la mort de la jeune Aïcha Diallo, victime d’une négligence médicale qui lui a coûté la vie au service des urgences de l’hôpital de Pikine, ne laisse pas indifférentes les autorités étatiques. Outre l’enquête qui a été aussitôt ouverte après le drame par le ministre de tutelle Abdoulaye Diouf Sarr, la problématique même de la gestion des urgences dans les structures sanitaires sénégalaises a été, hier, au cœur des débats, lors du Conseil des ministres qui s’est tenu au palais présidentiel. Et c’est le Premier ministre qui a posé la question sur le tapis pour amener le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires afin d’améliorer la gestion de ces urgences dans les structures sanitaires du pays.

Selon le communiqué du Conseil des ministres transmis à EnQuête, Mahammed Boun Abdallah Dionne a axé presque toute sa communication sur cette problématique qui gagne de plus en plus du terrain et indispose les populations. Sûrement de cette réflexion posée au sein même du gouvernement, sortiront des décisions qui iront dans le sens de corser les sanctions prévues à cet effet pour dissuader davantage le personnel médical de s’adonner à certaines pratiques répréhensibles. Quoi qu’il en soit, les populations ne cessent de ruminer leur indignation, depuis l’annonce du décès de Aïcha Diallo, âgée seulement de 12 ans. Cela, d’autant plus que les cas de négligence médicale deviennent monnaie courante dans les structures sanitaires où l’accueil y est décrié, depuis des lustres.

Au-delà de la gestion des urgences dans les structures hospitalières, le chef du gouvernement a également posé sur le tapis la problématique de la protection civile, en insistant sur le plan d’aménagement du site du Daaka de Médina Gounass. Dans cette cité religieuse située dans la région de Tambacounda, il y est enregistré chaque année des cas d’incendie souvent mortels. Le 12 avril dernier, lors de la retraite spirituelle annuelle qui y regroupe des milliers de fidèles venus d’horizons divers, un violent incendie a ravagé les lieux et a fait un bilan lourd de plus d’une vingtaine de victimes et causé beaucoup de dégâts matériels et autres.

L’Etat veut ainsi se mettre à l’abri d’une mauvaise surprise, lors de la prochaine retraite.

