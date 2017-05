Tweet on Twitter

Le président de la République, Macky Sall a informé que le Ghana va accompagner le Sénégal dans la gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. S’exprimant hier, mardi 16 mai, au Palais de la République lors d’une conférence de presse conjointe avec le président du Ghana Nana Akufo-Addo, en visite de travail et d’amitié de 48 heures au Sénégal, Macky Sall a indiqué avoir sollicité et obtenu auprès de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, l’aide du Ghana dans la négociation avec les grandes sociétés pétrolières.

Source: SUD QUOTIDIEN