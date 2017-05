Elle est devenue la rivalité de référence dans le championnat NBA de basket. Pour la 3e année consécutive les équipes de Golden State et de Cleveland se rencontrent en finale dont le premier match se jouera jeudi à Oakland, en Californie. Du jamais vu. Ce sera aussi une “belle” entre les deux franchises. Les Warriors ont gagné en 2015 (4-2) et les Cavaliers, à la surprise générale puisqu’ils étaient menés 1-3, en 2016 (4-3). Ce duel est tout sauf inattendu tant il est vrai qu’il était promis dès avant l’entame du championnat. Pas moins de sept étoiles (All Star) sélectionnées au cours de la saison se retrouvent en finale. Par ailleurs, les trois joueurs qui ont obtenu sept des huit derniers titres de MVP (Most Valuable Player) seront sur le parquet: LeBron James (2009, 2010, 2012, 2013), Kevin Durant (2014) et Stephen Curry (2015, 2016).

Les champions en titre comptent trois All Star dans leur effectif à commencer par le plus brillant d’entre tous: LeBron “King” James, qui dispute sa 7e finale consécutive (4 avec Miami et 3 avec Cleveland) et la 8e de sa carrière (avec celle de 2007 déjà à Cleveland). Il vise à 32 ans une quatrième bague. Le meneur Kyrie Irving et l’intérieur Kevin Love, qui avaient tant manqué en 2015 en raison de blessures, sont physiquement à la hauteur de leur talent cette saison.

Après une fin de saison en mode mineur, et une 2e place dans sa Conférence, Cleveland a été remarquable en play-offs, alignant dix succès consécutifs avant de se faire surprendre à domicile par Boston. Cela n’a pas empêché les hommes de Tyronn Lue de gagner 4-1.

Le trio devra être en forme car ce ne sont plus trois mais quatre “All Star” qu’il va avoir en face de lui. A Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green est venu se joindre un certain Kevin Durant. “KD” s’est immédiatement fondu dans le collectif californien. Si le bilan en saison régulière fut moins exceptionnel que la saison précédente (67 victoires, 15 défaites contre 73-9 en 2016), celui en play-offs est d’un autre calibre: un record de 12 victoires sans la moindre défaite.

Gregg Popovich, sans doute le meilleur coach de la NBA, qui a vu ses San Antonio Spurs se faire balayer par Golden State (après avoir mené de 25 points (19-44) lors du 1er match !), n’était pas avare de compliments sur les Warriors. “Golden State est vraiment une équipe agréable à voir jouer. Ils sont fantastiques. Il faut admettre qu’ils sont dans une ligue différente que tous les autres.”

Un autre élément pourrait jouer en finale. Steve Kerr, le coach de Golden State, est indisponible en raison d’une opération au dos. Son adjoint Mike Brown, arrivé en début de saison, le remplacera sur le banc. Il fut le coach des Cavaliers entre 2005 et 2010 puis encore en 2013-2014.

Lucide, LeBron James déclarait au soir de la qualification de Cleveland en finale. “Ils ont été la meilleure équipe de notre Ligue ces trois dernières années, et ils ont ajouté un MVP (Durant). Mais nous aussi nous sommes meilleurs.”

LeBron James, star incontestée de la NBA depuis le départ à la retraite de Kobe Bryant, sait que désormais rien n’est impossible. Jusqu’à l’an dernier, aucune équipe menée 3-1 en finale n’avait réussi à renverser la situation.

Kevin Durant, qui jouera sa 2e finale après celle perdue avec Oklahoma City (en 2012 face à Miami et James), résumait le sentiment de beaucoup: “12-0 n’a aucune importance en vue de la prochaine série. Nous savons que ce sera une bataille.”

Le programme

Match N.1: jeudi 1er juin à Oakland (vendredi 03h00 belge): Golden State – Cleveland Match

Match N.2: dimanche 4 juin à Oakland (lundi 02h00): Golden State – Cleveland Match

Match N.3: mercredi 7 juin à Cleveland (jeudi 03h00): Cleveland – Golden State Match

Match N.4: vendredi 9 juin à Cleveland (samedi 03h00): Cleveland – Golden State

Match N.5 (si nécessaire): lundi 12 juin à Oakland (mardi 03h00): Golden State – Cleveland

Match N.6 (si nécessaire): jeudi 15 juin à Cleveland (vendredi 03h00): Cleveland – Golden State

Match N.7 (si nécessaire): dimanche 18 juin à Oakland (lundi 02h00): Golden State – Cleveland