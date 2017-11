Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Une délégation d’experts de la société américaine de services technologiques Google présentera aux autorités sénégalaises, à partir de mercredi, le projet “Loon” destiné à fournir un accès Internet à tous grâce à des ballons stratosphériques gonflés à l’hélium et pilotés.

Le projet “Loon” consiste à créer un réseau qui permettrait de couvrir de larges zones et serait capable de relayer une connexion cellulaire 4G, précise un communiqué reçu à l’APS. Le texte indique que les porteurs vont échanger avec les responsables de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), de la Commission africaine de l’aviation civile, d’opérateurs de téléphonie, etc.

« Google développe depuis 2013 ce projet afin de fournir un accès rapide et bon marché à l’Internet dans les zones les plus reculées de la planète confrontées à des obstacles physiques ou économiques », rapporte le communiqué.

Selon la même source, « les ballons composés de polyéthylène mesurent une douzaine de mètres de hauteur et sont alimentés par des panneaux solaires ultra-légers. Ils peuvent ainsi voler et fonctionner pendant 187 jours ».

« Pour fournir un accès Internet dans des zones isolées, Google prévoit de les déployer dans l’atmosphère à très haute altitude (à environ 20 km du sol), au-dessus des couloirs aériens empruntés par les avions”, lit-on dans le texte. Il ajoute qu’”une fois dans l’atmosphère, la communication entre ces ballons et des antennes au sol permet de donner accès à Internet aux régions survolées ».

« Après plusieurs tests concluants en Nouvelle-Zélande et en Australie et des améliorations techniques, chaque ballon assure aujourd’hui une connexion sur 40 kilomètres autour de lui, avec des débits équivalents à de la 3G et même à de la 4G ! », indique le communiqué.

Aps