XALIMANEWS – A l’issue de la marche bleue initiée entre l’aéroport de Dakar au siège du Pds, la personne de Me Abdoulaye Wade est chantée et vantée par les militants. Mais lors de son discours, Me Wade a formellement interdit à ces militants et sympathisants de lui crier son fameux “Gorgui mo bari doolee”.

“Il y a une chose que je vous avais demandée. Je vous avais interdit de dire “Gorgui mo bari doole”. Cela, c’est du gaspillage. Nul n’est puissant. Dieu Seul a la force. Il faut dire plutôt Dieu est Puissant. Mais arrêtez de dire Je n’accorderai pas mon pardon à quiconque dira cela”, a martelé l’ancien président de la République aux membres du Pds et de la “Coalition gagnante wattu Sénégal”.