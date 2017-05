L’international sénégalais de Wolves de Minnesota, Gorgui Sy Dieng, va équiper le centre de Dialyse de l’hôpital Principal de Dakar. Le natif de Kébémer, ancien pensionnaire de Seed Academy, l’a révélé hier, en marge de la finale du All Star Game de la 15e édition du Hoop Forum de Seed Project.

«Depuis décembre, on avait comme ambition de travailler avec l’hôpital Principal de Dakar. On a finalement décidé d’équiper le centre de Dialyse de l’hôpital en y mettant le matériel qu’il faut. Cela va profiter à beaucoup de malades. Nous avons estimé qu’il était important de s’attaquer à ce problème. C’est une maladie qui concerne beaucoup de personnes et qui demande beaucoup de moyens», dira l’international sénégalais qui n’a pas souhaité trop s’étendre sur le coût. «Ce n’est pas le plus important. C’est vrai que cela demande beaucoup d’argent. Mais tant qu’on la possibilité et l’opportunité de venir en aide à des gens qui en ont besoin, on essayera toujours d’apporter notre contribution en tant que Sénégalais.» La cérémonie est prévue ce mardi à l’hôpital Principal.

Après donc, l’hôpital de Kébémer, puis Principal de Dakar, l’international sénégalais promet de faire le même geste dans d’autres localités du Sénégal. «On va voir ce qu’on peut faire ailleurs. Le but, c’est d’offrir la possibilité à chaque Sénégalais de pouvoir se soigner sans devoir se déplacer à Kébémer ou à Dakar. Tant qu’on n’a pas la santé, on ne peut rien faire dans la vie», souligne-t-il.

Dans la même dynamique, l’international sénégalais lance un appel à l’endroit des autorités pour l’aider à mettre en place sa Fondation Gorgui Dieng qui va œuvrer dans le domaine de la Santé, de l’éducation et du sport. «Sans la fondation, il est très difficile de tout faire, tout seul. Je profite de l’occasion pour demander à l’Etat d’apporter son soutien et nous permettre de mettre en place cette fondation», exhorte le pivot des Wolves de Minnesota.

Mondial basket 2019 : Les Lions connaissent deux parmi leurs trois adversaires

Les Lions sont fixés sur leurs adversaires dans les qualifications de la Coupe du monde 2019. Le tirage effectué ce dimanche en Chine, les place dans groupe D avec la Côte d’Ivoire, le Mozambique et un pays qui sera certainement déterminé après l’Afrobasket.

La Guinée, l’Afrique du Sud, le Cameroun et la Tunisie partagent le groupe A. Le Nigeria est dans le groupe B avec l’Ouganda, le Rwanda et le Mali. Dans le groupe C, on retrouve l’Angola, la Rdc, le Maroc et l’Egypte. Les équipes vont se rencontrer en aller et retour pour des matchs étalés du 20 novembre 2017 (1ère journée) au 18 février 2019 (6e journée).

Source: lequotidien.sn