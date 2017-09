Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Le pivot international des Lions du Sénégal Gorgui Dieng s’est dit très peiné de n’avoir pu remporter la coupe d’Afrique des nations avec ses coéquipiers et présente au peuple sénégalais leurs « excuses ».

’’Nous nous excusons de n’avoir pu ramener la coupe et de mettre fin à 20 ans d’attente du peuple sénégalais. Ce peuple mérite plus que cette troisième place’’ a dit à l’envoyé spécial de l’APS Gorgui Dieng avant d’embarquer avec ses coéquipiers pour Dakar.

Le Sénégal, un des favoris de l’Afrobasket 2017 co-organisé avec la Tunisie, a sombré en demi-finale face au Nigéria avant de se reprendre en match de classement face au Maroc et terminer à la 3e place.

Il s’agit de la 6e médaille de bronze obtenue par le Sénégal qui est monté 16 fois sur un podium à l’issue d’un championnat d’Afrique.

« Nous avions une belle équipe, mais en sport, l’équipe la plus probante sur le papier n’est pas forcément celle qui est sacrée », a dit le joueur des Timberwolves de Minnesota (Nba) avant d’appeler à l’union pour la prochaine édition.

’’Il nous faut tirer les erreurs de ce parcours et ne plus les refaire la prochaine fois. Une analyse froide doit être faite parce que quoi qu’on dise il y avait de la place pour faire plaisir à notre peuple et aller au bout du rêve’’ a dit Gorgui Dieng, élu dans le top 5 de l’Afrobasket comme meilleur pivot.

Appréciant cette distinction, le joueur n’a pas voulu s’y appesantir, Gorgui Dieng considérant que ’’c’est une distinction individuelle alors que moi j’étais venu à Tunis pour la distinction collective, c’est-à-dire la coupe’’.

Les Lions ont quitté Tunis ce dimanche en direction de Dakar, seul l’un d’eux Cheikh Mbodj n’ayant pas pris part au voyage retour pour des questions d’ordre administratif en liaison avec sa carrière en club.

Source: Aps