XALIMANEWS – Le pivot des Lions n’a qu’un seul objectif décrocher un premier trophée continental avec le Sénégal.

«Le groupe est au complet avec l’arrivée de Hamady. Ça va, on révise nos gammes en attaque et tout. On est tres concentré et on fera tout pour battre l’Angola (jeudi) », a souligné Gorgui Sy Dieng.

Avant d’ajouter : « c’est une rencontre qu’on prend tres aux sérieux. Nous avons réalisé un bon début à Dakar en faisant plaisir aux supporters. Maintenant nous sommes prêts. On sollicite les prières des sénégalaise pour remporter cette coupe ».