XALIMA NEWS – Soutenus par leurs militants et sympathisants venus en masse, le mouvement Mankoo Wattu Sénégal a repris, ce vendredi, du poil de la bête. Pendant que le PS de Khalifa Sall a mobilisé les dakarois, le Pds et les Karimistes se sont démarqués par leur forte présence avec des délégations venues de Pikine. Quand à Malick Gackou, il a ratissé entre Guédiawaye et Rufisque avec des partisans venus prêter main forte à leur leader dans une ambiance folle.

Devant des militants presque en transe, les leaders se sont tous exprimés pour une libération du maire de Dakar, Khalifa Sall.