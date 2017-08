XALIMANEWS – L’édile de À Guédiawaye était en conférence de presse ce mardi. A l’occasion, Aliou Sall a annoncé la victoire de la coalition du pouvoir avec des chiffres à l’appui. Sur les procès-verbaux détenus par le frére du président, BBY a obtenu 35 097 voix suivi respectivement, de Mankoo Taxawu Senegaal de Malick Gakou (19840 voix), Wattù Senegaal (17 541) et Pur (6526).

Pour Aliou Sall, ces résultats sont la conséquence de deux facteurs combinés : une constance dans la prise en charge des besoins des populations du département et le bilan du Président Macky Sall.

Selon le maire de la ville de Guédiawaye, cette victoire est le fruit d’un long travail.

«Contrairement à d’autres, nous n’avons pas attendu la campagne électorale pour s’approcher des populations, des couches vulnérables et des masses laborieuses. Nous avons eu comme démarche, depuis plusieurs années déjà, d’être toujours à leurs côtés, d’être à leur écoute, mais aussi de répondre à leurs aspirations. Cela a fait que pendant la campagne, il nous a été facile de construire notre discours parce que nous savions déjà ce qu’attendait la population. Nous savions les réponses à apporter», a-t-il soutenu.

Avant de poursuivre : «Nous avons l’atout du bilan du chef de l’État qui va s’améliorer et qui va être de plus en plus visible à Guédiawaye, a déclaré Aliou Sall. L’ensemble des chantiers qui ont été démarrés et qui vont être démarrés vont être parachevés.»