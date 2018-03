Xalimanews : Ramatoulaye Clémentine Sarr alias Guigui artiste chanteuse de son état est aussi une citoyenne qui suit l’actualité. La situation carcérale de Khalifa Sall en tant que ressortissante de Grand-Yoff la peine, elle l’a fait savoir dans un entretien avec nos confrères de l’Observateur.

« J’en suis très peinée. Je reste fidèle et loyale à Khalifa Sall, quoi qu’il puisse arriver. Au-delà d’être mon mentor, il est comme un père pour moi, ainsi qu’à toute la population de Grand- Yoff. Plus que tout au monde, je souligne que l’issue de son procès soit purement et simplement une relaxe. Cela fait plus d’un an qu’il est en détention, qu’on le laisse retrouver les siens » dixit l’auteur de l’album « Jotna ».