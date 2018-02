XALIMANEWS : Suite à la lenteur de la publication des résultats des élections locales qui se sont tenues ce dimanche en Guinée Conakry, et d’un soupçon de vol que le pouvoir inspirerait des affrontements entre jeunes et forces de l’ordre sont signalés ce mardi.

« Le pouvoir est complètement laminé. Du coup, le seul moyen qui lui reste est le vol. Et les populations sont décidées à en découdre », lance un des manifestants repris par une source.