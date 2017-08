Tweet on Twitter

XALIMANEWS-L’affaire Kémi Séba est loin de connaître son épilogue. Pour cause, les camarades du célèbre activiste, apportent tout leur soutien à l’actuel détenu de la maison d’arrêt de Rebeuss dans l’affaire des cinq mille francs CFA brûlé et suite à la plainte de la BCEAO qui a conduit à son incarcération. Pour Guy Marius Sagna, autre militant pour la cause du Franc CFA, il est temps de leur reconnaître ce droit de prostester. Par ailleurs, il demande aux autorités compétentes d’agir en conséquence en mettant en avant la négociation dans l’affaire Kémi Séba dont il dénonce la détention arbitraire.