Largement battu au premier tour de la présidentielle avec 6,3% des voix d’après les premières estimations, le candidat socialiste appelle à voter pour Emmanuel Macron afin de battre Marine Le Pen au second tour.

L’aventure de la présidentielle s’arrête là pour Benoît Hamon. S’exprimant le premier ce dimanche soir, Benoît Hamon, qui a recueilli d’après les premières estimations 6,3% des voix au premier tour de l’élection, a appelé à voter pour le candidat d’En Marche! au second tour.

“J’appelle à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front national, à battre l’extrême droite, en votant pour Emmanuel Macron, même si celui-ci n’appartient pas à la gauche”, a déclaré le candidat du Parti socialiste. Je fais la distinction entre un adversaire politique et une ennemie politique”, a-t-il ajouté.

Benoît Hamon, visiblement ému, n’a pris la parole que l’espace de quelques minutes.

“J’ai échoué à déjouer le désastre qui s’annonçait depuis plusieurs mois, peut-etre plusieurs années. J’en assume pleinement la responsabilité sans me défausser. C’est la seule attitude que me dicte mon éthique politique”, a déclaré le candidat défait.

“C’est une profonde meurtrissure”, a-t-il ajouté, évoquant une “sanction historique légitime” envers le Parti socialiste. “L’heure est grave, le combat continue”, a-t-il conclu.

bfm.tv