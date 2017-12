Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Pour son grand retour à la Coupe du monde 20 ans après sa dernière participation, le Maroc n’a pas été épargné ce vendredi lors du tirage au sort du Mondial 2018. Les Lions de l’Atlas vont devoir se coltiner deux des favoris, l’Espagne et le Portugal, ainsi que l’Iran dans un groupe B relevé. Mais pas question pour le sélectionneur marocain, Hervé Renard, de partir perdant.

“On est tellement heureux d’être là qu’il faut affronter ce groupe avec une grande motivation, ne pas s’avouer vaincus en allant à Cette coupe du monde. Ce serait la pire des choses de se satisfaire d’une qualification”, a mis en garde le technicien français au micro de TMC. “Le premier match contre l’Iran va être déterminant pour le reste de ce groupe. On jouera le deuxième contre le Portugal. Tout le monde voulait éviter l’Espagne, on en a hérité, merci beaucoup. Ce sont deux ogres. On va tout faire pour se qualifier pour les huitièmes de finale même si cela paraît très difficile. Rien n’est impossible en football, il faut y croire.” Reste à battre l’Iran pour débuter puis de rêver d’un exploit.

Avec Afrik-foot