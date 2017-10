Tweet on Twitter

PRIAI : Le Sénégal et le Cap-Vert se sont croisés à six reprises, dont 5 en matchs amicaux et une rencontre officielle. Les « Requins Bleus se sont inclinés autant de fois face aux Lions de la Téranga .

La première confrontation entre « Lions » de la Teranga et »Requins Bleus » remonte à 1988 au Cap Vert lors d’une rencontre amicale. Un match remporté par les Lions » ( 1 -0 ) . Les deux formations se sont retrouvées dix ans après en 1998 pour le même résultat ( 1 – 0 ) en faveur des « Lions » .Le troisième duel entre Sénégalais et Cap Verdiens a eu lieu en 2004 toujours en match amical gagné par le Sénégal sur le score de ( 3 – 1 ). Les « Lions » vont confirmer leur suprématie sur les « Requins Bleus en remportant le dernier match amical en 2010 sur la plus petite des marques ( 1 – 0 ) .

La première confrontation officielle entre le Sénégal et le Cap Vert s’est jouée le 8 octobre 2016 à Dakar dans le cadre de la première journée des éliminatoires du mondial 2018 et le Sénégal s’est imposé par ( 2 – 0 ) grâce à des buts de Moussa Sow et Diao Balde Keita . Ce samedi les deux équipes vont se retrouver pour la 7 éme fois pour un match capital avec pour enjeu un ticket qualificatif pour le mondial 2018.

