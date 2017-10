XALIMANEWS : Le torchon brûle entre le maire des hlm, Pape Babacar Seck et certains de ces conseillers municipaux. A travers un mémorandum, ces élus locaux tirent la sonnette d’alarme à propos de l’histoire des cantines démontables sur les trottoirs du marché hlm. Ils comptent utiliser tous les moyens possible pour invalider un délibéré qui permettrait à un certain Dame Ka de gagner un pactole de 345 millions de FCFA sur le dos des populations des hlm.

Selon le quotidien Les Échos, les conseillers municipaux contestataires informe que le maire a saisi ses collègues le 10 août pour voter en urgence un projet de délibération devant lui permettre de signer une convention entre Hlm et les Établissements Dame Kâ. L’affaire porte, sur la fourniture et la pose de pavés sur une surface de 3600 m2, notamment.

Au-delà de ce programme, les mêmes conseillers pointent l’accord entre leur maire et Dame Kâ pour l’organisation, durant trois ans, de six foires et l’installation aux abords du marché de cantines démontables pour les fêtes de Tabaski et de Korité, alors que ce dernier aspect, jurent les auteurs du mémorandum, ne figure pas dans le projet de délibération.