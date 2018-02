C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition du Professeur Hamidou DIA.

Le Sénégal vient ainsi de perdre un de ses écrivains les plus féconds et talentueux. Pédagogue doué, critique littéraire rigoureux, écrivain productif, Hamidou Dia a marqué de son empreinte les lettres sénégalaises.

Conseiller spécial de Monsieur le Président de la République sur les questions culturelles, liées à l’intégration africaine, il ne cessait de s’évertuer aux côtés du Chef de l’Etat à faire avancer les dossiers de la culture, de la coopération africaine pour le développement du secteur.

L’auteur de l’ouvrage « Les Sanglots de l’espoir » se montrait toujours disponible dans le monde des créateurs, du village d’origine de ses parents Salde où il développait des initiatives au profit des populations.

Fécond, Hamidou laisse à la postérité des œuvres comme « Koumbi Saleh ou les pâturages du ciel », « Les Remparts de la mémoire », « L’Écho des jours » entre autres.

En cette douloureuse circonstance, j’exprime, au nom de Monsieur le Président de la République, du Premier Ministre et en celui de toute la communauté artistique, nos vives condoléances à la famille éplorée.

Que ses œuvres continuent à nous inspirer et que la terre lui soit légère.

Monsieur Abdoul Latif Coulibaly

Ministre de la Culture